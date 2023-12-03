Дочь Сергея Жукова покупает на Новый год подарки для всех членов семьи

Сергей Жуков. Фото: Global Look Press

15-летняя Ника Жукова раскрыла семейные тайны.

15-летняя дочь известного исполнителя Сергея Жукова и его жены Регины Бурд Ника - начинающая певица и актриса. Ника Жукова приняла участие в фестивале «Новая песня года», который состоялся в Москве в это воскресенье, 3 декабря.

После выступления Ника Жукова вышла к журналистам и рассказала, что в их большой семье все на Новый год дарят друг друг подарки. И ей предстоит в ближайшее время купить восемь подарков.

Дочь Сергея Жукова Ника Жукова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

«Я покупаю подарки для всех членов семьи, это восемь человек и это огромная ответственность. Сложно», - поделилась Ника Жукова.

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