Дочь Сергея Жукова покупает на Новый год подарки для всех членов семьи

15-летняя дочь известного исполнителя Сергея Жукова и его жены Регины Бурд Ника - начинающая певица и актриса. Ника Жукова приняла участие в фестивале «Новая песня года», который состоялся в Москве в это воскресенье, 3 декабря.

После выступления Ника Жукова вышла к журналистам и рассказала, что в их большой семье все на Новый год дарят друг друг подарки. И ей предстоит в ближайшее время купить восемь подарков.