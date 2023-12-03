Алла Пугачева выбрала новое место жительства

Певица Алла Пугачева вместе с семьей и детьми Гарри и Лизой уже почти два года не живет в России. Некоторое время Примадонна проживала в Израиле, где к ее услугам была роскошная вилла.
Но после известных событий, произошедших в октябре этого года, звездное семейство решило покинуть и Израиль. Алла Пугачева и Максим Галкин* перебрались на Кипр, где у них имеются просторные апартаменты в элитном жилом комплексе с видом на Средиземное море.
Правда, по данным журналистов НТВ, Алла Пугачева уже выбрала для жительства другую страну, более безопасную. Это Великобритания. Есть информация, что Алла Пугачева планирует перебраться в Лондон.
Косвенно об этом свидетельствует и тот факт, что Максим Галкин* в недавнем видео перемещается в Лондон с букетом роскошных цветов, которые намерен вручить Алле Пугачевой. Ведь по словам дочери пары Лизы Галкиной, мама летает в столицу Великобритании на вечеринки.
По материалам программы НТВ «Новые русские сенсации»
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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