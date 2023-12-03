Алла Пугачева выбрала новое место жительства

Певица Алла Пугачева вместе с семьей и детьми Гарри и Лизой уже почти два года не живет в России. Некоторое время Примадонна проживала в Израиле, где к ее услугам была роскошная вилла.

Но после известных событий, произошедших в октябре этого года, звездное семейство решило покинуть и Израиль. Алла Пугачева и Максим Галкин* перебрались на Кипр, где у них имеются просторные апартаменты в элитном жилом комплексе с видом на Средиземное море.

Правда, по данным журналистов НТВ, Алла Пугачева уже выбрала для жительства другую страну, более безопасную. Это Великобритания. Есть информация, что Алла Пугачева планирует перебраться в Лондон.