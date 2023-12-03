Наташа Королева: «Я – долгоиграющая принцесса из «Маленькой страны»

В Москве в эти выходные, 3 декабря, проходит фестиваль «Новая песня года», запись которого телезрители увидят на ТВ в новогодние праздники. Одним из лауреатов фестиваля «Новая песня года» стал дуэт молодого исполнителя Gazan и Наташи Королевой. Вокалисты получили диплом за песню «Ой, Наташа».

После выступления на сцене Королева и Gazan вышли пообщаться с журналистами.