Наташа Королева: «Я – долгоиграющая принцесса из «Маленькой страны»

В Москве в эти выходные, 3 декабря, проходит фестиваль «Новая песня года», запись которого телезрители увидят на ТВ в новогодние праздники. Одним из лауреатов фестиваля «Новая песня года» стал дуэт молодого исполнителя Gazan и Наташи Королевой. Вокалисты получили диплом за песню «Ой, Наташа».
После выступления на сцене Королева и Gazan вышли пообщаться с журналистами.
«Радует, что у Gazan поклонники дети. Их не обманешь. Они чувствуют фальшь. На моей песне «Маленькая страна» выросло не одно поколение, в том числе и сам Gazan. Я – долгоиграющая принцесса из «Маленькой страны», - сказала Наташа Королева.
Певица поделилась, что Новый год будет встречать с друзьями, семьей, елкой и оливье. А во время новогодних каникул Наташа Королева будет не отдыхать, а работать. Вокалистка уверена, что это доставит радость ее поклонникам.
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