Певица Zivert станет новым наставником шоу «Голос»

Уже в самое ближайшее время на Первом канале начнется новый сезон популярного шоу «Голос». В кресле наставника будет совершенно новое для этого проекта лицо. В четверку вольется певица Zivert.

Она станет четвертым наставником и пополнит компанию тех, кто работал в предыдущем сезоне. Это - Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев.