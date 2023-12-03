Певица Zivert станет новым наставником шоу «Голос»

Уже в самое ближайшее время на Первом канале начнется новый сезон популярного шоу «Голос». В кресле наставника будет совершенно новое для этого проекта лицо. В четверку вольется певица Zivert.
Она станет четвертым наставником и пополнит компанию тех, кто работал в предыдущем сезоне. Это - Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев.
Вести шоу «Голос» будет Яна Чурикова.
Певица Zivert пообещала работать на проекте с полной самоотдачей, чтобы всем было интересно.
«Голосу» и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно», - отметила Zivert.
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