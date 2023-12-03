Новенький участник «Дома-2» обвинил Ивана Барзикова в избиении

На «Доме-2» приключился новый инцидент с участием старых и нового участника. Молодой человек Тимур Магеррамов пришел на телестройку к своей девушке. По замыслу создателей проекта. пара должна была помириться.

Но вместо этого у Тимура Магеррамова произошел на съемочной площадке конфликт, переросший в жестокую драку. По словам Магеррамова, бил его Иван Барзиков и еще несколько участников проекта.

«Знаете, как это бывает? Когда крысам кусок мяса бросают, вот так и на меня накинулись», - поделился молодой человек.

Магеррамов считает, что потасовка была спровоцирована редакторами, что в эфире был хоть какой-то экшн, но случился серьезный перебор. Эфир даже переснимали. Случилось все еще в первые дни ноября.

Иван Барзиков, кстати, примерно в те же дни «Дом-2» покинул. Сначала он отдохнул, катаясь на лыжах в Шерегеше, а затем отправился в Таиланд, где находится и сейчас.

По материалам телеграм-канала Mash

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