Кристина Орбакайте за кулисами концерта «Песня года»: «На сцене словно каток! Я едва не упала»

Настоящей сенсацией стало появление певицы Кристины Орбакайте на концерте «Песня года», запись которого состоялась в минувшую субботу, 2 декабря, в Москве.

Как стало известно, публика очень тепло приняла дочь Аллу Пугачеву. Кристина Орбакайте исполнила песню «Только вдвоем», и ее выступление встретили овациями.

«Всем любви и мирного неба над головой! Я вас очень люблю!» - сказала со сцены Кристина Орбакайте.

Правда, на сцене с Кристиной Орбакайте случилась неприятность. О ней певица сообщила, когда вышла за кулисы. Кристина Орбакайте дала понять, что не очень довольна организацией мероприятия.

«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!» - пожаловалась Кристина Орбакайте.

Напомним, последние несколько месяцев Кристина Орбакайте живет в США вместе с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым.

По материалам MK.RU

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