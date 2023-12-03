Двухлетний сын Иры Пинчук отреагировал на новорожденного брата: «Он спит и плачет потом»

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян вечером первого декабря вновь стали родителями. У пары родился второй сын.
Арай Чобанян присутствовал на родах у жены, поддерживал ее и первым взял на руки новорожденного малыша. Сейчас Ира Пинчук и Арай Чобанян вместе в клинике, а их старший сын, двухлетний Давид находится дома с бабушкой. Мальчик с нетерпением ждет родителей и младшего братика.
Ира и Арай познакомили Давида с новорожденным по телефону.
«Показать тебе братика?» - спросила Ира Пинчук у сына во время видео-звонка.
Давид утвердительно кивнул головой.
Сын Давид Иры Пинчук и Арая Чобаняна. Фото: скрин видео соцсети Иры Пинчук
«Видишь, Давид?» - спросил Арай Чобанян сына, приблизив камеру к кроватке младенца.
Увидев кроху, Давид заулыбался.
«Он спит и плачет потом», - со знанием дела отметил старший брат, которому два с половиной года.