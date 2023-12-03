Двухлетний сын Иры Пинчук отреагировал на новорожденного брата: «Он спит и плачет потом»

Ира Пинчук и Арай Чобанян с новорожденным сыном. Фото: соцсети Иры Пинчук

Экс-участница «Дома-2» Ира Пинчук познакомила старшего сына Давида с новорожденным малышом.

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян вечером первого декабря вновь стали родителями. У пары родился второй сын.

Арай Чобанян присутствовал на родах у жены, поддерживал ее и первым взял на руки новорожденного малыша. Сейчас Ира Пинчук и Арай Чобанян вместе в клинике, а их старший сын, двухлетний Давид находится дома с бабушкой. Мальчик с нетерпением ждет родителей и младшего братика.

Ира и Арай познакомили Давида с новорожденным по телефону.

«Показать тебе братика?» - спросила Ира Пинчук у сына во время видео-звонка.

Давид утвердительно кивнул головой.

Сын Давид Иры Пинчук и Арая Чобаняна. Фото: скрин видео соцсети Иры Пинчук

«Видишь, Давид?» - спросил Арай Чобанян сына, приблизив камеру к кроватке младенца.

Увидев кроху, Давид заулыбался.

«Он спит и плачет потом», - со знанием дела отметил старший брат, которому два с половиной года.

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