Двухлетний сын Иры Пинчук отреагировал на новорожденного брата: «Он спит и плачет потом»

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян вечером первого декабря вновь стали родителями. У пары родился второй сын.

Арай Чобанян присутствовал на родах у жены, поддерживал ее и первым взял на руки новорожденного малыша. Сейчас Ира Пинчук и Арай Чобанян вместе в клинике, а их старший сын, двухлетний Давид находится дома с бабушкой. Мальчик с нетерпением ждет родителей и младшего братика.

Ира и Арай познакомили Давида с новорожденным по телефону.

«Показать тебе братика?» - спросила Ира Пинчук у сына во время видео-звонка.

Давид утвердительно кивнул головой.