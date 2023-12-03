Лера Кудрявцева в эфире шоу «Суперстар!» сказала Наташе Королевой: «Ты спела отвратительно!»

В минувшую субботу, 2 декабря, в эфир НТВ вышел очередной выпуск шоу «Суперстар!». Во время него устроили перепалку телеведущая Лера Кудрявцева и певица Наташа Королева. Две теледивы, которые являются членами жюри проекта, не смогли сдержать эмоций после выступления Татьяны Марковой. Та исполнила хит певицы Славы «Одиночество».

Наташа Королева призналась, что в восторге от версии, которую представила Татьяна Маркова. Лера Кудрявцева же заявила, что певица Слава поет эту песню круче, а подача Татьяны Марковой ей не зашла.

Ведущий Вадим Такменев предложил дамам самим показать, как нужно исполнять эту песню. Наташе Королевой идея понравилась, и она тут же запела. Лера Кудрявцева начала подтанцовывать, а потом заявила, что вокал Королевой, мягко говоря, далек от совершенства.

«Королева, ты тоже плохо спела. Ты спела отвратительно просто!» - безапелляционно объявила Лера Кудрявцева.

Наташа Королева в обиду себя не дала, ответив Лере Кудрявцевой, что та отвратительно танцует. За сим обмен «любезностями» в эфире НТВ закончился.

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