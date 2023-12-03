Иосиф Оганесян написал живущей на «Доме-2» Саше Черно: «Я устал. Забирай Стефана на Поляну навсегда»

Стало известно, что Иосиф Оганесян, который в последнее время взял полностью на себя заботы о сыне Стефане, готов отдать мальчика его маме, Саше Черно.

Саша Черно, напомним, вернулась на проект «Дом-2», чтобы окончательно порвать в Иосифом Оганесяном и построить новые отношения, если повезет. Теперь же Иосиф понял, что с трехлетним малышом ему сложно. Оганесян написал Черно, что сына ей на Поляну привезет младшая сестра Таня, а он умывает руки.

«Я устал. Забирай Стефана на Поляну навсегда. На следующей неделе Таня тебе его привезет, и мы поставим окончательную точку в нашей с тобой связи», - обратился Иосиф Оганесян к Саше Черно.

Правда, уже на следующий день Иосиф Оганесян передумал и заявил Саше Черно, что сына ей не отдаст. Мама мальчика в ярости. Она считает, что после развода Стефан должен жить не с отцом, а только с ней.

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