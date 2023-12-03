Костомаров сообщил, что ему предстоит еще одна операция на руке

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Вернуть физическую форму после болезни фигуристу было тяжело.

Роман Костомаров, которому частично ампутировали конечности после тяжелой продолжительной болезни, рассказал, насколько тяжелой была для него реабилитация.

Фигурист поведал, что после того, как отступил недуг, он превратился в настоящего скелета и был беспомощен, словно новорожденный ребенок

«Месяцы, постепенно, каждый день я навешивал грузы на руки и на ноги, чтобы я мог делать что-то элементарное – сидеть, хотя бы на коленях двигаться. Было очень трудно, кружилась голова, я терял ощущение вертикального нахождения», - рассказала на форуме «Россия» Роман Костомаров.

Также Котомаров не скрыл, что ему нужна еще одна операция на руке. Она поможет ему надеть бионический процесс, который изготовят в России. Спортсмен признался, что для него это крайне важно.

«Глядя в зеркало, ты видишь, что ты нормальный человек. Ты можешь открыть дверь в машине, холодильник», - сказал Костомаров.

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