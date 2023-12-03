У подруги Аллы Пугачевой, композитора Лоры Квинт, обнаружился рецидив рака

У композитора Лоры Квинт ухудшилось самочувствие. Она уже много лет сражается с онкологией, но в настоящий момент переживает рецидив рака.

У автора многих популярных песен увеличились опухоли в лимфоузлах, кроме того, появились новые злокачественные новообразования.

Муж Лоры Квинт, популярный в советские годы певец Андрей Билль, заверил, что его жена сохраняет спокойствие и бодрость духа. Она не показывает публике, что ей тяжело.

Отметим, что семейному счастью Лоры Квинт и Андрея Билля во многом помогла в свое время Алла Пугачева.

Когда композитор и артист стали встречаться, они столкнулись с откровенным осуждением окружающих их людей, которые не хотели принимать неравные отношения. Дело в том, что Лора Квинт на 7 лет старше Андрея Билля.

Алла Пугачева сказала им, чтобы они не обращали внимания на молву и наслаждались своей любовью. Знаменитости так и поступили, официально оформив отношения.

Источник: Shot, gazeta.ru.

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