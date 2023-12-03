Татьяна Буланова о браке Валерии с Иосифом Пригожиным: «Повезло, что такой муж»

Татьяна Буланова прокомментировала брачный союз певицы Валерии с Иосифом Пригожиным во время интервью для документального фильма Муз-ТВ о продюсере.

Буланова полагает, что эти отношения, безусловно удачные и принесли счастье артистке. Вместе с тем образ Валерии стал менее интересным после расставания с предыдущим супругом Александром Шульгины.

«С одной стороны Валерии повезло, что у нее есть такой муж. С другой стороны, это сыграло с ней злую шутку, с Шульгиным у Валерии была загадка, а с Пригожиным в ней что-то потерялось», — сказала Татьяна Буланова.

Отметим, что Татьяну Буланову тоже некогда продюсировал Иосиф Пригожин. Он утверждает, что одним из первых раскрыл ее талант и помог продвинуться ввысь на пути к музыкальному Олимпу. Но в какой-то момент их пути разошлись.

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