Тодоренко призналась, что каждый Новый год кладет под елку любимые предметы на счастье

На Новый год даже взрослые немного хотят поверить в чудо и волшебство. Кто-то сжигает бумажку со своим заветным желанием и проглатывает пепел, кто-то мечтает под бой курантов о чем-то хорошем, кто-то пишет письмо Деду Морозу….

А вот Регина Тодоренко каждый год кладет под елку 5 самых значимых для нее предметов, чтобы они принесли ей удачу в ближайшем будущем.

Для артистки это своеобразный символ удачи и радости, сбывшихся желаний, которые бы она хотела прихватить с собой на новый год.

К этой традиции Регина Тодоренко также приобщила и своего мужа Влада Топалова, который с удовольствием подхватил начинание любимой.

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Источник: iz.ru