Сестра Гуфа опровергла новости об отмене его концертов из-за эмоционального срыва рэпера

Вся страна с удивлением наблюдала за новым эмоциональным срывом Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) в Таиланде. В страну артист прилетел, чтобы повидать дочь, которая отдыхала здесь на снятой им вилле с мамой.

Однако Юлия Королева не открыла ему дверь, а позже экстренно улетела с курорта. Впрочем, многие могут понять ее поведение, ведь Гуф вел себя крайне несдержанно, кричал, бил кулаками в дверь, требуя открыть, а потом при помощи помощника проник на территорию дома.

После некоторые СМИ, со ссылкой на Telegram-канал Mash, распространили информацию о том, что ближайший концерт Гуфа, который запланирован на 14 декабря, может отмениться. Якобы артист сообщил членам своего коллектива, что пропадает до апреля.

Вместе с тем сестра Гуфа Ольга Долматова заявила в соцсетях, что данная информация не соответствует действительности.

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