SHAMAN о дочке Варе от первого брака: «На фортепиано играет и поет»

Певец SHAMAN приоткрыл завесу тайны и немного рассказал о своей дочери Варе от первого брака.

Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) намеренно не показывает наследницу публике. И хотя она тоже имеет музыкальный талант, он пока не намерен выходить с ней на одну сцену, считая, что покой дочери стоит охранять от любопытной толпы.

По словам звезды, его дочка – довольно разносторонний ребенок и увлечена разными видами творчества.

«Дочь и рисует, и на фортепиано играет, и танцует немножко, и поет. Это нормально, это активное детство, я рад», - поведал артист.

Источник: «СтарХит»

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