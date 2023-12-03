Тодоренко о «Елках 10»: «Мой товарищ проплакал полфильма»

Рагина Тодоренко рассказала поклонниках в соцсетях, что небольшая роль, которую она исполнила в 10-й части культового российского новогоднего фильма «Елки», вызывает у нее настоящую гордость.

Ей приятно ощущать сопричастность к этой картине, которую она считает по-настоящему качественной и интересной. Кроме того, для Тодоренко этот фильм стал первой полнометражкой.

Звезда посетила премьеру киноленты, увидев среди гостей много друзей и коллег, которые пришли поддержать ее.

«Сыграть в таком культовом фильме – для меня означает стать частью десятилетней истории! Я правда мечтала об этом! И вот через 10 лет все случилось!» - сказала Регина Тодоренко.

Она призналась, что внимательно наблюдала за людьми, которые смотрели «Елки 10». И видела, что зрители очень эмоционально реагируют на фильм.

«Мой товарищ (ему 40 лет) так растрогался, проживая каждую новеллу, что проплакал полфильма. В общем, если у вас до сих пор нет новогоднего настроение, отправляйтесь за щепоткой волшебства «Елки 10».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»