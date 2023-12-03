SHAMAN сказал, что не хочет выступать с дочкой и женой: «Стараюсь сохранять их в тени»

SHAMAN вырос в артистической семье. Его прабабушка являлась солисткой Оренбургского хора, папа – гитарист. Поэтому над выбором жизненного пути Ярослав Дронов (настоящее имя певца) особо не раздумывал, он с детства занимался музыкой.

С родителем Юрием Дроновым SHAMAN уже не раз выступал на одной сцене. Зрители могли увидеть их дуэт на больших концертах в «Крокусе», БКЗ «Октябрьский», «Новомосковский», на «Газпром Арене».

Во время шоу в стенах Кремля на сцену выходила также мама Ярослава Дронова Людмила Дронова, психолог и логопед. Естественно, публику одолевает любопытство, она жаждет также увидеть жену и дочь артиста. Но SHAMAN не желает их светить перед народом.

«Дочь и супруга — непубличные люди. Я уважительно отношусь к этому и стараюсь сохранять их в тени, чтобы не возникал лишний ажиотаж вокруг», - объяснил свою скрытность артист.

Источник: «СтарХит»