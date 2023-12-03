Дочь Лазарева о своем одиночестве: «Не вижу в браке большого смысла»

Дочь знаменитого актера Александра Лазараева-младшего и внучка легендарного народного артиста РСФСР Александра Лазарева-старшего Полина Лазарева уверенно строит карьеру артистки и режиссера. А вот в личной жизни 33-летней наследницы знаменитостей не задалось.

Она одинока и не особенно переживает по этому поводу. Полина Лазарева признается, что сейчас полностью погружена в работу и с трудом представляет кого-то рядом. К тому же влюбляется с трудом, очень редко и постоянно сравнивает своих избранников со знаменитыми родителем и дедушкой.

«Возможно, я не права, но не вижу в браке большого смысла. У меня такое ощущение, что он в современном мире как-то девальвировался», - заявила Полина Лазарева.

Она не считает это чем-то плохим, просто современные дамы очень самостоятельны. Но актриса признает, что все-таки сильное плечо рядом женщине бывает нужно.

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Источник: 7days.ru.