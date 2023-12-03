В последнее время все чаще стали говорить о возможном воссоединении Давы с Ольгой Бузовой. Рэпер побывал на концерте певицы в Москве, подарил ей букет цветов и оказывал знаки внимания.

Филипп Киркоров также заявил, что это именно он помог бывшим влюбленным обратить внимание друг на друга, дескать на гастролях в Китае он сделал все для того, чтобы «две погасшие свечи снова вспыхнули».

Однако похоже, что народный артист слишком преувеличил разворачивающиеся события. Ольга Бузова отреагировала с раздражением на вопрос о попытках короля поп-сцены воссоединит ее с Давой.

«Меня не надо ни с кем сводить, соединять. Любовь – это не про сводничество. И мое сердце не покупается, не продается и не сводится. В сердце моем то, что чувствую и знаю только я», - заявила Бузова на премии «Песня года».

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