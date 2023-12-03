Астахов признался, что некрасиво расстался с Кориковой после года совместной жизни

Сергей Астахов и Елена Корикова познакомились во время съемок сериала «Бедная Настя», однако отношения у них завязались позже. Звезды не просто встречались, они прожили год в квартире актрисы. Но знаменитая блондинка не смогла вытерпеть бесконечные измены своего партнера, а также наличие у него жены и дочки...

В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ Сергей Астахов признался, что вел себя некрасиво по отношению к Елене Кориковой. Он не смог на тот момент распрощаться с привычной для него жизнью ловеласа. Ежедневная смена красавиц была для него обыденным явлением. А когда он привез из другого города жену Вику и дочь в Москву, Корикова и вовсе отказалась что-либо понимать в поведении возлюбленного.

«Я что, должна ждать, пока ты наиграешься?», — спросила у него Корикова и порвала с ним навсегда.

После этого бывшие любовники прекратили всякие отношения и с тех пор ни разу не виделись.

В настоящий момент у 54-летнего Астахова третья жена (гражданская), которая недавно подарила ему сына.

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