Певец Баста без видимых увечий вышел на связь после аварии, чтобы поблагодарить зрителей за концерт

Певец Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) вышел на связь с поклонниками в своих социальных сетях после произошедшей накануне автоаварии. Напомним, рэпер выступил в «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге и двинулся в авто с водителем по Южной дороге, где произошло столкновение с другой машиной.

Как сообщал канал «Mash на мойке», Баста находился на заднем сидении и серьезно не пострадал. После инцидента просто пересел в другой втомобиль и ухал в ресторан ужинать. С водителем тоже все более-менее в порядке, поскольку подушки безопасности сыграли свою спасительную роль во время столкновения.

Баста не стал комментировать в своем видеообращении произошедшее на дороге, однако видимых увечий и даже синяков на его теле не было видно. Он просто поблагодарил зрителей за прошедший в Питере концерт и заявил, что отправляется спать.

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