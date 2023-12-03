Певец Баста попал в автомобильную аварию после концерта

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в автомобильную аварию после концерта в «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге, сообщает «Mash на мойке». По данным канала, за рулем Maybach находился водитель популярного артиста, а сам Баста отдыхал на заднем сидении авто. Оба мужчины сильно не пострадали.

Исход происшествия можно назвать благополучным, поскольку в иномарке были подушки безопасности, и они сработали во время происшествия безупречно.

Когда прошел первый шок, Баста отправился ужинать в ресторан, пересев в другой автомобиль.

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