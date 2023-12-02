Кристина Орбакайте спела перед россиянами на «Песне года», но общаться с журналистами не стала

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro, самой ожидаемой персоной на фестивале «Песня года» стала Кристина Орбакайте, которая живет в Америке. Дочка Аллы Пугачевой прилетела в Москву, чтобы спеть перед россиянами. При этом певица не стала общаться с журналистами. Похоже, что дочка Примадонны избегает щекотливых вопросов и неудобных тем, которых ей бы не хотелось обсуждать.

Надо признать, что Кристина Орбакайте выглядела на светском мероприятии весьма эффектно. Она все-таки вышла на ковровую дорожку, но журналистов к ней не подпускали даже на метр, чтобы никто не смог дотянуться до звезды. Орбакайте улыбалась, позировала, но молчала.

Похоже, что в Москве певица не задержится и вернется в Нью-Йорк, где она живет с семьей: мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой.

В кулуарах шепчутся, что на «Песне года» с хитом «Ты моя часть» должна выступить Ирина Аллегрова. Но выйдет ли она к журналистам, остается загадкой. Певица в последнее время не так часто радует публику своими концертами.