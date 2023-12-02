Ольга Бузова заплакала на «Песне года»: «Когда тебя всю жизнь пинают, камни в спину бросают...»

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro, на фестивале «Песня года» кипят нешуточные страсти. Среди звездных гостей на ковровой дорожке блистала и Ольга Бузова. Она выступила перед журналистами, заявив, что сегодня не смогла сдержать слез благодарности. И все потому что ее талант наконец-то был оценен.
«Нет никаких полумер! И для меня это событие! Я выкладываюсь каждый раз, как в первый и последний раз. И нервничаю и собираюсь! После выступления команда ко мне подбежала, я расплакалась. Когда ты испытываешь то самое счастье. Когда тебя взяли и просто по головке погладили и сказали: «Оля, ты молодец»! Когда тебя всю жизнь пинают, камни в спину бросают... Я всю жизнь иду с этим грузом! Но параллельно я получаю любовь людей и верю в себя и свое творчество», - заявила Ольга Бузова, снова не сдержав слезы на ковровой дорожке «Песни года».
Этот фестиваль поющая телеведущая назвала событием года. Ольга Бузова дала понять, что рядом с ней есть те, кто за нее радуется и те, кто ей завидует. И это, по словам артистки, ее не сломит. А скорее, наоборот, сделает еще сильнее.
«Меня внутри переполняют эмоции. Я об этом могла только мечтать! Сегодняшняя событие, это как финальная точка этого года», - добавила певица.
Кстати, Ольга Бузова обратилась к потенциальным женихам на «Песне года».
«Уважаемые женихи, на нашей свадьбе будет петь сам Филипп Киркоров! Он тот еще амурчик (тот, кто соединяет сердца и мирит). Но я счастлива, что могу рассчитывать на поддержку короля эстрады», - уточнила Ольга Бузова.
Ольга Бузова получила первую награду на фестивале «Песня года». Фото: Ольга Храбрых / КП