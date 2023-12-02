Ани Лорак подарила дочери Филиппа Киркорова на 12-летие бриллиантовый браслет от Cartie на миллион рублей

На днях дочка поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова отметила свое 12-летие. Это событие Алла-Виктория отпраздновала с размахом, пригласив всех своих одноклассников на премьеру фильма «Елки-10». В ленте Филипп Бедросович получил небольшую эпизодическую роль.

По словам Филиппа, его дочь не собирается становиться актрисой. Алла-Виктория видит себя в будущем дизайнером. На светское мероприятие пришла и давняя подруга поп-короля сцены Ани Лорак с дочкой Софией. Певица сделала имениннице роскошный презент достойный королевских особо.

Похоже, что на подарке для Аллы-Виктории артистка не экономила. Ани Лорак подарила дочке Филиппа Киркорова бриллиантовый браслет от Cartie. Журналисты «КП» успели показать фото этого украшения экспертам в ювелирном деле, который оценили подарок певицы в кругленькую сумму, более 1 миллиона рублей.