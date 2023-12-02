Муцениеце объяснила, почему рожала от Прилучного: «Меня сложно было уговорить на детей. А тут эта безумная любовь»

Агата Муцениеце рассказала в интервью Светлане Бондарчук в ее YouTube-проекте «Света вокруг Света», что на самом деле не спешила стать матерью. Именно большая любовь к Павлу Прилучному побудила ее завести с ним детей. Если бы не это, она бы еще долго не думала рожать наследников.

«Меня сложно было уговорить на детей. А тут эта безумная любовь позволила мне родить двух невероятных детей», - добавила актриса.

Агата Муцениеце как-то подмечала, что Павел просил ее родить и третьего ребенка. Но тут уже она заняла четкую позицию, сказав, что пока не готова еще раз становиться матерью. Спустя некоторое время в СМИ просочились подробности семейных скандалов Прилучных. Агата заявила в своем своем микроблоге, что муж напугал детей и выбросил ее телефон на улицу. Единственным выходом, как заверила Муцениеце, стало обратиться к публичности. Сейчас актриса особо не общается с Прилучным. Тем более, что он женился на Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля.