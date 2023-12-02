Лолита Милявская на «Песне года» показала Клаве Коке новую сумочку Paco Rabanne, которую ей подарил Филипп Киркоров

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro, на фестивале «Песня года» не обошлось без сюрпризом. Так, поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров принес для Лолиты Милявской порадок на ковровую дорожку. От такого красивого жеста певица потеряла дар речи. Но не растерялась! Тут же подошла к своей подруге Клаве Коке, чтобы похвастаться обновкой.

«Вот только что Филипп подарил!» - отметила Лолита. «Реально?» - удивилась Клава Кока.

Серебристая сумочка-клатч совсем не простая, а дизайнерская — от Paco Rabanne и стоит, судя по всему, недешево. Лолита Милявская такой подарок оценила и со знанием дела подмигнула Клаве Коке.