Люся Чеботина увиделась с Филиппом Киркоровым на «Песне года», а Ани Лорак заявила, что приготовит на Новый год оливье

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro с места событий, сначала на ковровой дорожке фестиваля «Песня года» поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров позировал с Ани Лорак, с которой дружит много лет, а потом ее место рядом с бывшим мужем Аллы Пугачевой заняла Люся Чеботина. Она появилась на светском мероприятии в белоснежном платье невесты с глубоким декольте. Ани Лорак отдала предпочтение полупрозрачному золотистому платью в пол, которое подчеркивало фигуру поп-дивы.

Пока Люся Чеботина льнула к Филиппу Бедросовичу, позируя журналистам, Ани Лорак охотно общалась с присутствующим на фестивале, дав понять, что новогоднюю ночь проведет дома с семьей. И конечно же, традиционно приготовит оливье. А вот Филипп Киркоров поставит на новогодний стол салат «Селедка под шубой» и суп с клецками.

От корпоративов на Новый год певец отказался, подметив, что всех денег не заработать, а дома у него дети: сын Мартин и дочка Алла-Виктория. В новогоднюю ночь Филипп Киркоров не может оставить отпрысков без семейного ужина и просмотра мультфильмов с поеданием оливье и мандаринов.