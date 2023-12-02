Киркоров поставит на новогодний стол оливье и суп с клецками: «Это отклонение от диеты»

Филипп Киркоров, как передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro, на Новый год собирается оторваться по полной и особенно в отношении еды. Поп-король отечественной сцены был вынужден придерживаться правильного питания, следить за калориями и не переедать, особенно после того, как ему удалось добиться идеального тела (он согласился на пластику).

Однако на фестивале «Песня года» Филипп Киркоров признался, что в новогоднюю ночь даст себе послабление и все-таки попробует традиционные праздничные блюда. На столе у поп-короля сцены будет салат «Селедка под шубой», оливье и суп с клецками.

«В вообще-то в Новый год мне разрешается зиг-заг! Это отклонение от диеты», - добавил певец.

Мы уже писали о том, что 78-летний Юрий Антонов собирается встретить Новый год у себя дома на природе. По словам музыканта, он уже давно не смотрит телевизор в новогоднюю ночь.