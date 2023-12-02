78-летний Юрий Антонов на «Песне года» заявил, что не смотрит телевизор в новогоднюю ночь

Корреспондент сайта Teleprogramma.pro на фестивале «Песня года» передает все самое интересное с места событий. Сюрпризом для публики стало появление 78-летнего Юрия Антонова.

Некоторое время артист избегал массовых сборищ и все чаще в СМИ писали, что музыкант чувствует себя неважно. Судя по всему, если проблемы со здоровьем у певца и были, то они остались в прошлом.

На «Песне года» Юрий Михайлович активно общался с журналистами и был весьма бодр. Чувствуется и советская школа, и выправка, и стержень. Молодежи стоит поучиться.

«Нет, телевизор смотреть не буду! Я привык встречать Новый год в комфорте! У себя дома.... елки, заваленные снегом, чистый свежий воздух! Красиво!» - добавил Юрий Антонов, сказав нашему корреспонденту, что отдает предпочтение уюту собственного дома, а не поездкам в новые места.

Также музыкант дал понять, что старается сдерживать себя в еде, к примеру, позволяет себе съесть только одну конфету в день, не больше.