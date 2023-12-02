Юлию Пересильд попросили прокомментировать слухи о ее тайной свадьбе с Михаилом Тройником

Вот уже больше года 39-летняя Юлия Пересильд строит отношения с Михаилом Тройником, который моложе на четыре года. Еще в пятницу, 1 декабря, в СМИ появилась информация о том, что влюбленные тайно расписались в ЗАГСе.
Примечательно, что звезда военной драмы «Битва за Севастополь» не стала отрицать эти слухи в личном микроблоге. Как впрочем, и подтверждать их. Журналисты «КП» обратились за комментарием к звездным коллегам Юлии Пересильд и Михаила Тройника.
Сами влюбленные продолжают отмалчиваться на тему того, стали ли они супругами. В окружении пары дали понять, что их самих удивила новость о том, что Юля вышла замуж. Ведь на публике она появляется без обручального кольца.
«Спросили у героини новости. Сама Юлия привыкла к сплетням и пошутила в ответ на новость фразой из «Собачьего сердца»: «Не читайте до обеда советских газет». Регистрация отношений у таких прекрасных и влюбленных людей – логична и многие думают: скоро так и будет. Но пока не женились – актриса не подтвердила», - делится с журналистами коллега Юлии Пересильд, который захотел сохранить свое имя в секрете.