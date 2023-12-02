Юлию Пересильд попросили прокомментировать слухи о ее тайной свадьбе с Михаилом Тройником

Вот уже больше года 39-летняя Юлия Пересильд строит отношения с Михаилом Тройником, который моложе на четыре года. Еще в пятницу, 1 декабря, в СМИ появилась информация о том, что влюбленные тайно расписались в ЗАГСе.

Примечательно, что звезда военной драмы «Битва за Севастополь» не стала отрицать эти слухи в личном микроблоге. Как впрочем, и подтверждать их. Журналисты «КП» обратились за комментарием к звездным коллегам Юлии Пересильд и Михаила Тройника.

Сами влюбленные продолжают отмалчиваться на тему того, стали ли они супругами. В окружении пары дали понять, что их самих удивила новость о том, что Юля вышла замуж. Ведь на публике она появляется без обручального кольца.