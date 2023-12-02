Милявская сделала Киркорову комплимент на «Песне года»: «Не верьте сплетням! Филипп не продается и не покупается»

Лолита Милявская на фестивале «Песня года» расхвалила поп-короля отечественной сцены перед корреспондентом сайта Teleprogramma.pro. Артистка дала понять, что за многое благодарна бывшему мужу Аллы Пугачевой. Его певица назвала настоящим другом.

«Когда у меня что-то случается, первым всегда звонит Филипп. И даже если это 2 часа ночи. Не верьте сплетням в шоу-бизнесе. Филипп не продается и не покупается. Он ценит искреннюю любовь», - заверила Лолита.

Примерно то же самое говорила и Люся Чеботина, которая уверена, что Филипп Киркоров не перестанет с ней общаться, даже если она не будет такой же суперпопулярной. У поп-короля, как дала понять певица, в окружении есть друзья, которые не имеют никакого отношения к эстраде, это самые простые люди.