Агата Муцениеце назвала Павла Прилучного своей безумной любовью

Маленькая Мия Прилучная — дочка Агаты Муцениеце и Павла Прилучного совсем не против, чтобы ее мама нашла новую любовь, вышла замуж и родила ей сестренку.

«Я считаю, что бегать и искать не нужно, доказывать бывшим, что ты можешь выйти замуж...» - отметила актриса в беседе со Светланой Бондарчук в ее YouTube-проекте «Света вокруг света».

Говоря о своих взаимоотношениях с бывшим мужем, Агата Муцениеце призналась, что считала Павла своей безумной любовью и это позволило ей родить ему двоих замечательных детей. У экс-супругов есть также и сын Тимофей. Сейчас «мажор» счастлив в отношениях с Зепюр Брутян, которая подарила ему сына Микаэля. Возможно, именно поэтому Мия так хочет, чтобы и ее мама нашла свою любовь. Несколько попыток у Агаты уже было. Но пока она не готова вступать в брак. Торопиться с этим актриса не хочет.