SHAMAN: «Новый год традиционно отмечу на сцене!»

Корреспондент сайта Teleprogramma.pro на фестивале «Песня года» узнал о том, как проведет новогоднюю ночь один из самых востребованных артистов современности — SHAMAN, он же Ярослав Дронов. В отличие, от поп-короля сцены Филиппа Киркорова, который собирается на Новый год остаться дома с детьми: сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, SHAMAN последует примеру Николая Баскова. Оба будут плотно работать всю новогоднюю ночь.

Как дал понять «Золотой голос России» Николай Басков, многие артисты засиделись пока бушевал коронавирус. Теперь же им хочется выступать и радовать поклонников своим творчеством. Певец также намекнул, что не прочь и подзаработать в новогоднюю ночь, раз уж есть спрос на его концерты.