Брутян призналась, что у восьмимесячного сына Прилучного режутся зубы: «Спим плохо, капризничаем»

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Также уже год актриса состоит в браке с Павлом Прилучным. Для многих их союз стал неожиданным. Но в этом году у пары родился сын Микаэль.
Артистка стала вести домашние дела, заниматься спортом и воспитывать ребенка. Прилучный имеет опыт отцовства, так как у него есть сын Тимофей и дочка Мия от первого брака с Агатой Муцениеце. Он помогает супруге.
Недавно Брутян вышла из декрета, но пок ане пользуется услугами няни, поэтому все же редко уезжает от малыша.
На этот раз Брутян решила признаться, что ей непросто. Она почти не покидает стены своего особняка. А все из-за того, что у восьмимесячного сына начался болезненный период, когда появляются зубы.
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«Каждый год мое состояние в декабре: "Я ничего не успеваю". И все кууда-то бегут. Только сейчас чаще всего по дому или вокруг дома. Выбралась за продуктами и за лекарствами, потому что у нас сейчас активно прорезываются зубки. Спим плохо, капризничаем. Бедные дети, как это неприятно», – поделилась актриса.