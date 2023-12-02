Брутян призналась, что у восьмимесячного сына Прилучного режутся зубы: «Спим плохо, капризничаем»

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Также уже год актриса состоит в браке с Павлом Прилучным. Для многих их союз стал неожиданным. Но в этом году у пары родился сын Микаэль.

Артистка стала вести домашние дела, заниматься спортом и воспитывать ребенка. Прилучный имеет опыт отцовства, так как у него есть сын Тимофей и дочка Мия от первого брака с Агатой Муцениеце. Он помогает супруге.

Недавно Брутян вышла из декрета, но пок ане пользуется услугами няни, поэтому все же редко уезжает от малыша.