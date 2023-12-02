45-летняя Ани Лорак показала, как выглядела в детстве до популярности

Ани Лорак уже больше 20 лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной персоной после участи в конкурсе «Евровидение». Певица выпустила множество хитов. Она почти каждый год гастролировала с шоу.

Ее во всем поддерживает Филипп Киркоров, который даже стал крестным папой ее дочки Софии. Артистка в 45 лет не перестает восхищать публику тем, как молодо выглядит. А сам король отечественной эстрады считает, что у нее самая красивая фигура в отечественном шоу-бизнесе.