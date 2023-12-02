45-летняя Ани Лорак показала, как выглядела в детстве до популярности

Ани Лорак уже больше 20 лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной персоной после участи в конкурсе «Евровидение». Певица выпустила множество хитов. Она почти каждый год гастролировала с шоу.
Ее во всем поддерживает Филипп Киркоров, который даже стал крестным папой ее дочки Софии. Артистка в 45 лет не перестает восхищать публику тем, как молодо выглядит. А сам король отечественной эстрады считает, что у нее самая красивая фигура в отечественном шоу-бизнесе.
Одну из песен Лорак посвятила своему нелегкому творческому пути. Ее детство проходило в бедности, а родители расстались еще до ее рождения. Однако теперь она может позволить себе покупать дорогие вещи и путешествовать. 2 декабря артисткаа выложила редкие архивные фото.
На некоторых она была совсем маленькой, а на других училась в школе и уже выступала на небольшую аудиторию. Какое-то время Каролина ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) носила короткую срижку, а потом уже отрастила волосы ниже плечь.
Ани Лорак в юности. Фото: соцсети Ани Лорак
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На одном из фото можно уивдеть маму Лорак. Она оказалась на нее очень похожей: темные кудрявые волосы, выразительные глаза, пухлые щеки. С возрастом певица стала носить короткие шорты. И теперь многие ее костюмы выглядят примерно также.
Она предпочитает подчеркивать свою красоту с помощью боди и мини. Поклонники поразились тому, что звезда почти не изменилась за минувшие годы.