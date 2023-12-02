Николай Басков будет работать на Новый год: «Для артистов это жатва! Заработаю и буду отдыхать»

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro, звезды отечественной эстрады уже во всю делятся планами на Новый год. К примеру, поп-король сцены Филипп Киркоров собирается провести этот праздник дома с детьми: сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией. По словам артиста, он уже давно понял, что всех денег не заработать.

В отличие от Филиппа Бедросовича, «Золотой голос России» Николай Басков, наоборот, будет работать в новогоднюю ночь. Певец дал понять, что итак засиделся дома, когда бушевал коронавирус. Теперь же он получается удовольствие, и конечно же, деньги за свои корпоративы.

«На Новый год буду работать. Это же жатва для артиста. У нас итак были коронавирусные ограничения. Никто и нигде не выступал. Вот заработаю, тогда и буду отдыхать», - признался Николай Басков.

Певец SHAMAN дал понять, что тоже встретит Новый год на сцене — у него будет концерт. Тут уж не до отдыха. Публика ждет.