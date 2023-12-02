Лазарев согласился сфотографироваться с Кудрявцевой на «Песне года», а Волочковой в этом отказал

Сергей Лазарев в очередной раз оказался в центре всеобщего внимания. Певец попал в скандальную ситуацию, отказавшись позировать для журналистов с Анастасией Волочковой на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Бывшая прима-балерина Большого театра сама подошла к певцу с просьбой сфотографироваться. Однако артист отказал знаменитой блондинке в этом удовольствии. Лазарев подметил, что у него просто не было возможно позировать со всеми желающими. Позже Анастасия Волочкова дала понять, что затаила обиду на Сергея, который повел себя не как джентльмен.

Зато на фестивале «Песня года», где сейчас находится корреспондент сайта Teleprogramma.pro, Лазарев все-таки уступил в этой просьбе своей экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой. Они мило обнимались и счастливо улыбались журналистам. Сергей даже нежно поцеловал телеведущую в щечку. Однако буквально двумя днями ранее певец острожно отказал в этом же экс-балерине. Зато Анастасия Волочкова уговорила на фотосессию поп-короля сцены Филиппа Киркорова.