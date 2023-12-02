Филипп Киркоров с Ани Лорак на фестивале «Песня года» рассказал, что проведет Новый год дома: «Всех денег не заработаешь»

На ковровой дорожке фестиваля «Песня года» поп-король отечественной сцены появился в компании Ани Лорак. Филипп Киркоров охотно позировал со своей спутницей, демонстрируя новый образ — короткую стрижку и пепельный блонд. Ани улыбалась и доверительно оперлась на крепкое плечо Филиппа Бедросовича. И это понятно! Они давние друзья.

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro, Филипп Киркоров немного рассказал о том, как прошел день рождения его дочери Аллы-Виктории. По словам певца, маленькая наследница получила много подарков. И самый главный — ее отец проведет Новый год дома, вместе с детьми. Из-за частых съемок и концертов артист проводит далеко не все вечера с семьей. Однако новогодняя ночь, как дал понять поп-король сцены, это исключение. Также певец заверил, что его отец Бедрос Киркоров чувствует себя хорошо и весьма активен для своего 91 года.