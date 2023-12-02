Ольга Дроздова появилась на съемках с 16-летним сыном от Дмитрия Певцова

Теперь Елисею уже 16 лет. На днях актриса пришла на съемках передачи про Галину Волчек вместе с ним. Певцов решил, что о таком событии стоит рассказать. Он выложил кадр, который был сделан за кулисами шоу. На снимке Дроздова позирует вместе со своим повзрослевшим сыном. Он был нарядно одет в рубашку с жилеткой и бабочкой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Пользователи Сети отметили, что мальчик очень похож на своего отца. Другие посчитали, что он унаследовал мягкие черты лица своей мамы. Напомним, что несколько лет назад Елисей поступил в Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова. Туда его отдали родители, так как у мальчика стали наблюдаться проблемы с дисциплиной и даже вспышки гнева. Но уже в 2022 году Певцов поведал, что сын был переведен в обычную школу.