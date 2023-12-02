Ольга Дроздова появилась на съемках с 16-летним сыном от Дмитрия Певцова

Ольга Дроздова является актрисой. Она больше 30 лет состоит в браке с Дмитрием Песцовым. Недавно супруги выдали замуж свою приемную дочку Алену. Девочка стала частью их семьи в 2019 году, а сначала была их ученицей.
У пары есть родной сын Елисей, который родился в 2007 году. Долгое время супруги жили без детей. А потом Дроздова даже ушла из театра «Современник», чтобы освободить время на воспитание своего наследника. На публике семья появляется редко.
Теперь Елисею уже 16 лет. На днях актриса пришла на съемках передачи про Галину Волчек вместе с ним. Певцов решил, что о таком событии стоит рассказать. Он выложил кадр, который был сделан за кулисами шоу. На снимке Дроздова позирует вместе со своим повзрослевшим сыном. Он был нарядно одет в рубашку с жилеткой и бабочкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Пользователи Сети отметили, что мальчик очень похож на своего отца. Другие посчитали, что он унаследовал мягкие черты лица своей мамы. Напомним, что несколько лет назад Елисей поступил в Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова. Туда его отдали родители, так как у мальчика стали наблюдаться проблемы с дисциплиной и даже вспышки гнева. Но уже в 2022 году Певцов поведал, что сын был переведен в обычную школу.
Ольга Дроздова с сыном. Фото: соцсети Дмитрия Певцова