Агата Муцениеце рассказала про свой роман с парнем из подтанцовки Димы Билана

На этот раз Агата пришла на интервью к Светлане Бондарчук. Она рассказала про свое детство, карьеру модели и работу в кино. Актриса также рассказала про свои романы. Она призналась, что раньше была вредной.

Однажды у нее случился роман с американцем, но они только целовались, что не понравилось парню. В итоге он переключил свое внимание на соседку Муцениеце по съемной квартире. А вот уже во время учебы в Москве у нее была первая большая любовь.

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«Почти весь четвертый курс был в меня влюблен, цветы мне носили. Родион Толокольников со мной учился, Тема Алексеев — мой бывший парень. Я не знаю, много он сейчас снимается. Он танцевал у Димы Билана когда-то. Люблю танцоров. Актерский институт — в этом есть прелесть. Там очень много любовных перепитий. С Темой Алексеевым мы встречались на курсе. Потом мы расстались. Но у меня была еще одна история. За мной приехал мой парень из Риги Митя Семенов. Кстати, мы с ним недавно созванивались по-дружески. Мы с ним наверное больше друзья, чем парень с девушкой. У нас отношения начались на шутках, угарах. Я переехала в Москву, а он со мной. Но у него ничего н получилось и он вернулся в Ригу. Я этим воспользовалась и стала встречаться с Темой. мне было 19 или 20 лет», – поделилась она в шоу «Света вокруг света».

По ее словам, роман с однокурсником у нее длился полтора года. Потом у нее уже случилось знакомство с Прилучным, с которым она была в браке 8 лет. Теперь актриса признается, что никак не может определиться, хочет ли она снова серьезных отношений.