45-летняя Екатерина Климова без макияжа предстала в самолете

Екатерина Климова уже больше 20 лет снимается в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Бедная Настя» и фильму «Мы из будущего». Она регулярно восхищает публику тем, как молодо выглядит. Также мама четверых детей может похвастаться тем, что у нее стройная фигуры.
В 2019 году она развелась с четвертым мужем Гелой Месхи. После этого артистка редко говорит о личной жизни. А на красных дорожках блистает в ярких образах. Но порой ее можно увидеть без косметики.
На этот раз Климова отпраивлась в поездку. Она посетила аэропорт Внуково в Москве. Актриса села в самолет и сделала честное селфи. Она не побоялась предстать без макияжа и фильтров.
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Екатерина сидела у иллюминатора в наушниках. На ее лицо упали лучи солнца. 45-летняя артистка не стала скрывать ни морщинки, ни пигментные пятна. Многие поклонники сошлись во мнении, что звезда выглядит без макияжа еще моложе. Она показала, что ей нравится тренд на натуральность. К слову, Климова не скрывает, что ходит к косметологу и поддерживает молодость кожи.
Екатерина Климова. Фото: соцсети Екатерины Климовой