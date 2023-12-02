45-летняя Екатерина Климова без макияжа предстала в самолете

Екатерина Климова уже больше 20 лет снимается в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Бедная Настя» и фильму «Мы из будущего». Она регулярно восхищает публику тем, как молодо выглядит. Также мама четверых детей может похвастаться тем, что у нее стройная фигуры.

В 2019 году она развелась с четвертым мужем Гелой Месхи. После этого артистка редко говорит о личной жизни. А на красных дорожках блистает в ярких образах. Но порой ее можно увидеть без косметики.