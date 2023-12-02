Агата Муцениеце призналась, что дочка мечтает о сестренке и спрашивает, когда она найдет свою любовь

«Не хочу размениваться на… Нет, хочу… Я запуталась, я не знаю, отстаньте», – заявила Агата.

Она пояснила, что пока просто наслаждается своей свободой, но ногда ее мотает от желания быть с кем-то, до короткого романа.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Рядом с ней сидела дочка Мия. Бондарчук спросила девочку, хочет ли она, чтобы мама встретила новую любовь. Малышка без раздумий дала утвердительный ответ.

«Я хочу девочку», – добавила она. «Она хочет сестренку», – пояснила актриса.

Также Муцениеце отметила, что семилетняя наследница часто интересуется ее личной жизнью и даже торопит.

«Мия уже спрашивает: «Мам, ты скоро там, найдешь любовь всей своей жизни?». Я не тороплюсь. <…> Я считаю, что бегать, искать, вообще не надо, доказывать своим бывшим, что ты можешь выйти замуж — тоже нет. Когда это случится, тогда это случится. Искать специально я точно не буду», — высказалась актриса на YouTube-шоу «Света вокруг Света».

Напомним, что Прилучный снова женился в 2022 году. Он строит отношения с Зепюр Брутян. У них растет сын Микаэль. Дети актера от первого брака бывают у него в гостях. Они познакомились с мачехой и нашли с ней общий язык. Однако Мия первое время переживала, что папа нашел себе новую супругу и часто плакала.