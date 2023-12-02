Агата Муцениеце призналась, что дочка мечтает о сестренке и спрашивает, когда она найдет свою любовь

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Уже три года актриса сама воспитывает сына Тимофея и дочку Мию. Она предпочла заняться карьерой после развода с Павлом Прилучным.
В своем влоге артистка признавалась, что время лечит. Она отмечала, что похудела, получила роль мечты в кабаре театре и стала счастливой. А вот серьезных отношений у нее больше не было. В интервью Светлане Бондарчук звезда призналась, что то хочет новых отношений, то нет.
«Не хочу размениваться на… Нет, хочу… Я запуталась, я не знаю, отстаньте», – заявила Агата.
Она пояснила, что пока просто наслаждается своей свободой, но ногда ее мотает от желания быть с кем-то, до короткого романа.
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Рядом с ней сидела дочка Мия. Бондарчук спросила девочку, хочет ли она, чтобы мама встретила новую любовь. Малышка без раздумий дала утвердительный ответ.
«Я хочу девочку», – добавила она.
«Она хочет сестренку», – пояснила актриса.
Также Муцениеце отметила, что семилетняя наследница часто интересуется ее личной жизнью и даже торопит.
«Мия уже спрашивает: «Мам, ты скоро там, найдешь любовь всей своей жизни?». Я не тороплюсь. <…> Я считаю, что бегать, искать, вообще не надо, доказывать своим бывшим, что ты можешь выйти замуж — тоже нет. Когда это случится, тогда это случится. Искать специально я точно не буду», — высказалась актриса на YouTube-шоу «Света вокруг Света».
Напомним, что Прилучный снова женился в 2022 году. Он строит отношения с Зепюр Брутян. У них растет сын Микаэль. Дети актера от первого брака бывают у него в гостях. Они познакомились с мачехой и нашли с ней общий язык. Однако Мия первое время переживала, что папа нашел себе новую супругу и часто плакала.