Алика Смехова: «Мой самый яркий Новый год еще впереди»

Алика Смехова является певицей и актрисой. Она в этом году отпраздновала свое 55-летие. Артистка пережила три развода. У нее есть сын Артем от бизнесмена Николая. А также еще один сын Макар от бизнесмена Игоря Макарова, с которым звезда рассталась в 2007 году.
После этого она редко говорит об отношениях, но не перестает восхищать публику своей моложавой внешностью. 2 декабря Алика приехала на премьеру фильма «Манюня: Новогодние приключения», где также побывал корреспондент Teleprogramma.pro.
Когда Смехову спросили про самый яркий Новый год, то она незамедлительно дала ответ.
«Я надеюсь, мой самый яркий Новый год еще впереди», – заявила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.
«Я думаю, что то-то такое прекрасное было в детстве, когда сугробы были большие белые. Необыкновенные игрушки, елки», – поделилась она.
Также артистка рассказала, что у нее в семье есть традиция — собираться всем вместе на Новый год.