Алика Смехова: «Мой самый яркий Новый год еще впереди»

Алика Смехова является певицей и актрисой. Она в этом году отпраздновала свое 55-летие. Артистка пережила три развода. У нее есть сын Артем от бизнесмена Николая. А также еще один сын Макар от бизнесмена Игоря Макарова, с которым звезда рассталась в 2007 году.

После этого она редко говорит об отношениях, но не перестает восхищать публику своей моложавой внешностью. 2 декабря Алика приехала на премьеру фильма «Манюня: Новогодние приключения», где также побывал корреспондент Teleprogramma.pro.