Проклова в присутствии Поргиной намекнула на измены Караченцова: «Я не буду рассказывать все»

В «Прямой эфир» часто обсуждают личную жизнь знаменитостей. Новый выпуск передачи был посвящен любовнице Александра Абдулова. В студию пришла Лариса Штейнман, которая собралась уйти в монастырь, но для начала захотела выговориться и поведать про свои отношения с актером.
Она отметила, что он умел впечатлять, устилать по цветами, а потом резко обрывать связь. По словам женщины, ради нее Абдулов приезжал в Санкт-Петербург и мог несколько дней провести с ней в гостинице. Лариса была готова за него выйти замуж, но артист открыто заверял, что этого никогда не будет.
Также героиня шоу отметила, что артист много пил, с чем она пыталась бороться. Однако друзья Александра Гаврииловича были возмущены тому, что она вмешивается в его жизнь. Когда у него пропали дорогие часы, то именно ее обвинили в краже. После этого их отношения испортились, а все подаренные украшения Лариса раздала пожилым людям в метро. Теперь она живет в келье в Крыму.
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В студии находилась Людмила Поргина, которой не понравились слова Штеймнман. Она отметила, что знала многих женщин Абдулова, но именно Лариса словно прицепилась к артисту и даже якобы врала, что родила от него дочку. Также вдова Николая Караченцова отчитала женщину за то, что та пршла в алом платье с открытыми ногами.
После этого вмешалась Елена Проклова. Актриса сделала попытку, чтобы всех успокоить, но в итоге ее саму осадили.
«Ты прожила хоть с кем-то 50 лет? А я прожила!» — заявила Людмила Андреевна ей.
Людмила Поргина с любовницей Александра Абдулова. Фото: кадр из шоу «Прямой эфир»
Но тут Проклова не сдержалась и ответила ей.
«Мне тебя жалко. Я не буду рассказывать все, что я знала про Николая Караченцова. Ты говоришь правильно, по сути, но ты оскорбляешь других людей», — сказала актриса коллеге.
Напомним, что Караченцов умер в 2018 году. После этого не раз возникали слухи, что он изменял своей супруге. Некоторые женщины даже приходили на телевидение и заверяли, что рожали от него детей.