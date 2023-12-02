Проклова в присутствии Поргиной намекнула на измены Караченцова: «Я не буду рассказывать все»

Также героиня шоу отметила, что артист много пил, с чем она пыталась бороться. Однако друзья Александра Гаврииловича были возмущены тому, что она вмешивается в его жизнь. Когда у него пропали дорогие часы, то именно ее обвинили в краже. После этого их отношения испортились, а все подаренные украшения Лариса раздала пожилым людям в метро. Теперь она живет в келье в Крыму.

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В студии находилась Людмила Поргина, которой не понравились слова Штеймнман. Она отметила, что знала многих женщин Абдулова, но именно Лариса словно прицепилась к артисту и даже якобы врала, что родила от него дочку. Также вдова Николая Караченцова отчитала женщину за то, что та пршла в алом платье с открытыми ногами.

После этого вмешалась Елена Проклова. Актриса сделала попытку, чтобы всех успокоить, но в итоге ее саму осадили.