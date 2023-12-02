Муцениеце вспомнила, как переживала развод с Прилучным: «У меня не было дорогих шмоток. Я настолько была загнана в угол»

До недавнего времени Агата не стремилась заводить новые отношения. А вот ее бывший муж сыграл свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян. У Прилучного также родился сын Микаэль. Он демонстрирует семейную идиллию. При этом Муцениеце пытается добиться повышения алиментов, так как ей не хватает денег на содержание двоих детей. А в своем новом влоге она призналась, что развод пошел ей на пользу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Время действительно лечит. Я просто недавно наткнулась в интернете на свои старые фотки. Oh may goth! Неужели это была я? Неужели я была в таком ужасном состоянии? Неужели я так плохо выглядела физически, вообще во всем. Я была толстой, опухшей, глаза были убитые, прям видно, что человеку плохо. Я сейчас оглядываюсь на себя. Господи, какой кошмар! Как я вообще выгребла? Потеряна полностью. Было ощущение, что нет надежды на меня.

Вчера я ехала и поняла, что моя жизнь точно бы такой не была, если бы все осталось как есть. И вот я вспоминала о том, как я выгребала из развода. Я достала штаны Off-White.

Я помню, что это были мои первые дорогие штаны. Вся одежда у меня была в основном из Zara, у меня не было дорогих шмоток, хотя мы были достаточно обеспечены. Я настолько была загнана в какой-то угол, в клетку. Я настолько себя не ценила, я думала, что не заслуживаю дорогие штаны, представляете?

У меня любви к себе вообще не было. Я бы не могла играть в таком театре как Crave, никогда и ни за что. Мне бы не разрешили. "Что это за разврат", – были бы такие слова. Соответственно, я не могла быть жить так как хочу.

В тот момент мне казалось, что все рушится, а на самом деле все строилось. Я думала, что я не справилась с браком, во всем винила себя. А на самом деле все произошло для того, чтобы я стала счастливой, чтобы полюбила себя и вспомнила, чего хочу в этой жизни», – поделилась Муцениеце.