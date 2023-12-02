Дочь Кузьмина назвала роман Михальчик и Шульгина жизненным испытанием

Для многих россиян шоу «Фабрика звезд» было любимым. За участниками проекта болели, следили на экранах. Случались не только яркие дуэты, но и неожиданные романы. Так на третьей «Фабрике» Юлия Михальчик стала строить отношения с продюсером Александром Шульгиным.
Точнее, он стал оказывать ей знаки внимания, а во время финального концерта даже сделал ей предложение руки и сердца. Но после совместного отпуска все сошло на нет. Но в новом интервью певица призналась, что продолжает общаться с Шульгиным.
А вот дочь Владимира Кузьмина Соня отметила, что ей на шоу не помогла ее знаменитая фамилия, так как руководитель проекта выбрал себе другую фаворитку.
По словам наследницы артиста, ей ни в чем не помогали, а также у нее было никаких привилегий. Она даже считает, что ее где-то «задвигали», а вот для Юлии, у которой не было именитых родственников, подбирали много номеров, уделяли ей внимание, так как ей симпатизировал продюсер.
О романе Михальчик с Шульгиным вскоре уже жогадывались многие на шоу. По словам Сони, бывший муж певицы Валерии и не пытался скрывать симпатии к фабрикантке.
«Мы понимали, что происходит что-то странное. Ближе к концу они уже не сильно скрывались. И самый странный был момент, когда Юлю заставили записывать песню посреди ночи. Как бы уже все спят, а она записывает, и почему-то в нашем громкоговорителе все было слышно», — поделилась подробностями дочка Кузьмина.
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Теперь она не сомневается, что Михальчик заняла третьей место не за свои старания или талант. Соня пояснила, что у ее конкурентки на шоу было больше номеров, а также для нее делали специальные костюмы для выступлений, а вот Соня пела только в своей одежде, как и многие другие участники проекта.
При этом Кузьмина не завидует своей коллеге. Она считает, что шульгин сам по себе странный человек.
«Хочу сказать, что для Юлии это было тоже определенное испытание жизненное. То есть я не могу сказать, мол, вот как ей повезло. В чем-то повезло, а в чем-то и очень нет», — сказала она интервью для YouTube-шоу «После Фабрики. С Тучковой».
Соня Кузьмина. Фото: соцсети Сони Кузьминой