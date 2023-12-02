Дочь Кузьмина назвала роман Михальчик и Шульгина жизненным испытанием

По словам наследницы артиста, ей ни в чем не помогали, а также у нее было никаких привилегий. Она даже считает, что ее где-то «задвигали», а вот для Юлии, у которой не было именитых родственников, подбирали много номеров, уделяли ей внимание, так как ей симпатизировал продюсер.

О романе Михальчик с Шульгиным вскоре уже жогадывались многие на шоу. По словам Сони, бывший муж певицы Валерии и не пытался скрывать симпатии к фабрикантке.

«Мы понимали, что происходит что-то странное. Ближе к концу они уже не сильно скрывались. И самый странный был момент, когда Юлю заставили записывать песню посреди ночи. Как бы уже все спят, а она записывает, и почему-то в нашем громкоговорителе все было слышно», — поделилась подробностями дочка Кузьмина.

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Теперь она не сомневается, что Михальчик заняла третьей место не за свои старания или талант. Соня пояснила, что у ее конкурентки на шоу было больше номеров, а также для нее делали специальные костюмы для выступлений, а вот Соня пела только в своей одежде, как и многие другие участники проекта.

При этом Кузьмина не завидует своей коллеге. Она считает, что шульгин сам по себе странный человек.