Агата Муцениеце призналась, что готова к новым отношениям: «Хочется быть чей-то женщиной»

А вот Агата не торопилась заводить новые отношения. Она не раз подчеркивала, что для нее важнее реализоваться, чем найти себе мужчину. Актриса иногда говорила о своих неудачных романах.

При этом даже дочка стала переживать за маму и спрашивать, когда у нее появится новая любовь. А так как Муцениеце купила себе дом не так давно. Она занимается ремонтом и успела устать от разных бытовых проблем. В своем новом влоге «Честные будни» звезда призналась, что готова к новым отношениям.

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«Ой, вы знаете. Иногда все-таки в такие дни мне хочется быть чьей-то женщиной. Почему все на моих плечах? Эти вот стройки, розетки, электрики. Не хочу это все решать! Кто-нибудь, решите это все за меня, пожалуйста. Хочу на ручки. Все! Мне надоело быть сильной и независимой женщиной. Я хочу быть слабой, чтобы за меня все решали, все мои проблемы. А я бы снималась в избранных вещах, долго читала сценарии, выбирала. Стала бы такой эксклюзивной актрисой, которая ходит только на те проекты, которые ей действительно интересны», – поделилась артистка.

По словам Агаты, она даже готова начать карьеру певицы, чтобы зарабатывать больше денег.