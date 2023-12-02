Певца Шарлота арестовали до 24 января после признания вины

Эдуард Шарлот является певцом, но прославился он не из-за своего творчества. Недавно молодой исполнить оказался в центре скандала. Он находился за границей, когда на него обратили внимание в соцсетях. Артист сделал странный поступок — сжег на камеру свой паспорт РФ. Потом его заподозрили в различных нарушениях закона.
В итоге по прилету в аэропорт Пулково Шарлот был задержан. Более того, он устроил дебош, за что ему дали административный арест на 13 дней. А также было возбуждено несколько уголовных дел по нескольким статьям. 2 декабря состоялось заседание суда.
В суде в Самаре Шарлот все же признал свою вину по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Примечательно, что перед этим артист даже сочинил стих и зачитал его в суде. В тексте он дал понять, что не согласен с тем, что говорят о нем следователи, но при не стал отрицать причастность к преступлениям.
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«Хочу находиться дома, скрываться не планирую», — также заявил на публике Эдуард.
В итоге 2 декабря была озвучена мера пресечения для певца. Было объявлено что артист отправится в заключение под стражу сроком на 1 месяц 25 суток. Таким образом, Новый год он встретит под арестом. До 24 января 2024 года артисту придется находит под стражей, пишут «РИА Новости».