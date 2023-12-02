Эксперт по языку тела заявил, что Миддлтон и принц Уильям на шоу Royal Variety вели себя нетипично на фоне скандала с Маркл

Кейт Миддлтон давно является частью британской королевской семьи. Она полюбилась англичанам, так как впечатлила их своими манерами, добротой, внимательностью и отзывчивостью. Также принцесса Уэльская славится своими образами. В этом году она не раз появлялась на публике в отличных нарядах. Но даже жена принца Уильяма оказывается в центре скандалов.
Так недавно вышла книга Омида Скоби, которого называют личным биографом Меган Маркл и принца Гарри. В голландском переводе этой книги были названы имена членов монархии, которые переживали из-за цветом кожи Арчи – первенца герцогов Сассекских. И если верить информации, которая была обнародована, король Карл III и его невестка Кейт Миддлтон были этими людьми.
А накануне принц и принцесса Уэльские посетили шоу Royal Variety в королевском Альберт-Холле. Для такого случая Миддлтон облачилась в платье в пол Safiyaa с длинными рукавами с разрезами насыщенного бирюзового цвета. Лук дополнили лодочки в тон и роскошные украшения. Муж был с ней обходительным весь вечер и даже подал руку, когда она выходила из автомобиля.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс призналась, что поведение Кэтрин на фоне скандала с Маркл было необычным. Отмечается, что супруги словно специально старались выглядеть храбрыми и уверенными.
«Жесты Уильяма здесь выглядят преднамеренными, когда он представляет свою прекрасную жену миру на красной дорожке. Он берет руководящую роль и управляет процессом, но также протягивает руку в романтическом жесте поддержки, который Кейт принимает, одаривая его благодарной улыбкой», — подметила эксперт.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Также Джуди добавила, что пара вела себя очень нетипично. Так как обычно они следуют протоколу и ведут себя максимально сдержанно. А во время красной дорожки и самого шоу супруги были более эмоциональны и демонстрировали свою любовь.
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Эксперт уверена, что принцессу Уэльскую задели слова, которые Омид написал о ней в книге Омид. Он называл ее холодной и заявил, что во дворце ее прозвали хитрой Кейт. Джуди по поведению принцессы сделала вывод, что жену принца Уильяма такие слова расстроили.
«Кейт действительно выглядит здесь немного уязвимой, с менее статной осанкой, чем обычно для ее выступлений на красной дорожке. Она смотрит Уильяму в глаза чаще, чем обычно, и при этом ее улыбка становится теплой», — высказалась эксперт, пишет Daily Mail.