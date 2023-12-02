Эксперт по языку тела заявил, что Миддлтон и принц Уильям на шоу Royal Variety вели себя нетипично на фоне скандала с Маркл

Кейт Миддлтон давно является частью британской королевской семьи. Она полюбилась англичанам, так как впечатлила их своими манерами, добротой, внимательностью и отзывчивостью. Также принцесса Уэльская славится своими образами. В этом году она не раз появлялась на публике в отличных нарядах. Но даже жена принца Уильяма оказывается в центре скандалов.

Так недавно вышла книга Омида Скоби, которого называют личным биографом Меган Маркл и принца Гарри. В голландском переводе этой книги были названы имена членов монархии, которые переживали из-за цветом кожи Арчи – первенца герцогов Сассекских. И если верить информации, которая была обнародована, король Карл III и его невестка Кейт Миддлтон были этими людьми.